Руководство «Боруссии» из Мёнхенгладбаха определилось с одним из возможных вариантов замены Маркуса Тюрама.

По информации журналиста Микеле Джанноне, представители коллектива Бундеслиги прилетели в Цинциннати, чтобы оценить уровень форварда местного клуба МЛС Брэндона Васкеса. Сообщается, что скауты «Боруссии» даже пришли к нему домой, чтобы представить командный проект. По слухам, между сторонами уже согласованы личные условия. Тем не менее «Цинциннати» отказался от продажи игрока этим летом вопреки желанию Васкеса, несмотря на сделанное предложение со стороны немецкого клуба.

В нынешнем сезоне Брэндон Васкес провёл 20 матчей в рамках всех турниров, забив шесть голов. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 24-летнего форварда в семь миллионов евро.