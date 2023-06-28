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«Герта» назвала условие для «Наполи» по трансферу Тусара слухи

28 Июня 2023 • 01:27 Комментировать

Руководители «Наполи» и «Герты» обсуждают возможность сделки по полузащитнику Люке Тусару.

По информации журналиста Джанлукиди Марцио, боссы клубы из столицы Германии предлагают французского хавбека в обмен на полузащитника «партенопейцев» Диего Демме. Сообщается, что «Наполи» хочет избежать сделок по обмену, но они хотели бы купить Тусара. Новый наставник действующих чемпионов Италии Руди Гарсия заинтересован во французском полузащитнике ещё со времен «Лиона».

Напомним, что Тусарвыступает за «Герту» с 2020 года. В прошедшей кампании на его счету 34 матча в рамках всех турниров, в которых хавбек забил шесть голов. Портал Transfermarktоценивает стоимость 26-летнего футболиста в восемь миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Герта Наполи Диего Демме Люка Тусар трансферы футбола - лето 2023
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