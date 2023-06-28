Нападающий Маркус Тюрам заключил долгосрочное соглашение с миланским «Интером», об этом сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио.

По данным источника, о заключении соглашения, которое будет рассчитано на пять лет, объявят в ближайшее время, а его зарплата составит 6-6,5 миллионов евро в год.

Напомним, что 25-летний форвард покинул мёнхенгладбахскую «Боруссию» по окончании контракта после четырех лет выступлений за команду.

В прошедшем сезоне Тюрам принял участие в 32 играх во всех турнирах, в которых отметился 16 забитыми мячами и семью результативными передачами партнерам по команде.