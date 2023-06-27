​Осимхен выбрал топ-клуб, куда хочет перейти

Виктор Осимхен провёл очень удачный сезон в «Наполи», и теперь подписать нигерийского форварда хочет целый ряд европейских грандов. По данным немецкого Sport1, в недавних переговорах с клубами Осимхен дал понять, что хочет перейти в «Баварию». Нигериец желает снова выступать в Бундеслиге, где ранее он представлял «Вольфсбург».

В то же время отмечается, что для «Баварии» проблемой является высокая стоимость Осимхена. По этой причине мюнхенцы склоняются к подписанию Гарри Кейна.

Ранее появлялась информация о том, что президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис готов продать Виктора Осимхена за 180 миллионов евро.