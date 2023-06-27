«Бавария» отпустит Люка Эрнандеса в «ПСЖ» минимум за 50 миллионов евро

Мюнхенская «Бавария» озвучила французскому «ПСЖ» стоимость своего защитника Люка Эрнандеса, у которого через год истекает контракт. По версии журналиста Фабриса Хоукинса, «красная машина» требует за француза 50 миллионов евро.

Источник отмечает, что несмотря на это, все стороны настроены оптимистично и не намерены срывать переговоры. «ПСЖ» всё ещё надеется, что сможет снизить ценник до 30-40 миллионов евро.

Напомним, Люка Эрнандес является самым дорогим футболистом в истории «Баварии». Мюнхенский клуб в своё время заплатил за француза 80 миллионов евро мадридскому «Атлетико».

Эрнандес ранее почти продлил контракт с «Баварией», но в ситуацию вмешался «ПСЖ», который предложил игроку более выгодные условия.