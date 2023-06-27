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Гриллич вернулся в «Хоффенхайм» из «Аякса» официально

27 Июня 2023 • 13:43 Комментировать

27-летний австрийский полузащитник Флориан Гриллич вернулся в «Хоффенхайм» после сезона, проведенного в амстердамском «Аяксе».

Как сообщает пресс-служба немецкого клуба, хавбек перешел в статусе свободного агента. С ним был подписан трудовой договор, рассчитанный до середины 2026 года.

Напомним, что Флориан выступал за «Хоффенхайм» с 2017 по 2022 год. После этого игрок на один сезон присоединился к «Аяксу».

В минувшем розыгрыше чемпионата Нидерландов Гриллич провел десять поединков, в которых не отметился голевыми действиями. В пассиве полузащитника две желтые карточки.

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Евро-Футбол.Ру,
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