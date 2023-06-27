«Бавария» заплатит отступные за Кима Мин Джэ, как только продаст Люка Эрнандеса в «ПСЖ»

Мюнхенская «Бавария» продолжает оставаться в контакте с центральным защитником Кимом Мин Джэ из «Наполи». По информации от журналиста Марко Джиордано, команда Томаса Тухеля пока не спешит платить за корейца отступные.

Источник сообщает, что «Бавария» начнёт действовать, когда продаст своего защитника Люка Эрнандеса в «ПСЖ», что поможет профинансировать трансфер Кима Мин Джэ. Напомним, кореец доступен на рынке за 40 миллионов евро отступных.

За защитником «Наполи» следят и команды из Английской премьер-лиги, но фаворитом на трансфер пока является именно «Бавария». Напомним, Ким Мин Джэ в минувшем сезоне помог «Наполи» выиграть чемпионат Италии.