Руди Гарсия хочет видеть в «Наполи» бывшего игрока «Лиона»

Новый тренер «Наполи» Руди Гарсия определил одну из трансферных целей для своей команды. По информации от журналиста Флориана Плеттенберга, объектом внимания неаполитанского клуба стал полузащитник Люка Тузар из берлинской «Герты».

Гарсия ранее работал с Тузаром во французском «Лионе». Между тренером и игроком сложились хорошие отношения, что явно поможет при оформлении трансфера. Источник отмечает, что «Наполи» готов предложить за француза своего хавбека Диего Демме + определённую доплату.

26-летний Тузар в минувшем розыгрыше Бундеслиги отметился 5 голами и 2 ассистами в 33 матчах.