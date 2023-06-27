Гравенберх: «Думаю, в следующем сезоне продолжу выступать за «Баварию»

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Райан Гравенберх пока не намерен покидать команду Томаса Тухеля, несмотря на отсутствие стабильной игровой практики в дебютном сезоне.

«Думаю, в следующем сезоне продолжу выступать за «Баварию». Сейчас мои мысли таковы. Я нахожусь в одном из трёх сильнейших клубов планеты. Считаю, что это нечто особенное. Я не намерен просто так сдаваться. Моя цель – добиться успеха в «Баварии», – цитирует Гравенберха Liverpool Echo.

Напомним, ранее сообщалось, что интерес к Гравенберху проявляет «Ливерпуль». В сделке заинтересован лично главный тренер английской команды Юрген Клопп.