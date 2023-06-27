Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

«Боруссия» подписала нового нападающего официально

27 Июня 2023 • 09:44 Комментировать

24-летний немецкий нападающий Робин Хак, выступавший за «Арминию», трудоустроился в другом клубе. Форвард перешел в менхенгладбахскую «Боруссию». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Стороны заключили долгосрочное трудовое соглашение, которое рассчитано до середины 2027 года.

В завершившемся сезоне Хак провел за «Арминию» 33 поединка в рамках второй Бундеслиги, в которых записал на свой счет десять забитых мячей и пять голевых передач. Кроме того, на счету нападающего один гол и четыре результативных паса в двух матчах Кубка страны.

В минувшем сезоне «Боруссия» заняла десятое место в таблице чемпионата Германии.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Мёнхенгладбах трансферы футбола - лето 2023 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2023 Робин Хак
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 27 Июня
09:44 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» подписала нового нападающего официально
08:08 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» и «Бавария» бьются за Уокера
07:47 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» сделала выбор между Кейном и Осимхеном 1
26 Июня
21:24 · Англия. Премьер-лига
Уокер определится с будущим в ближайшие дни — на игрока претендует «Бавария» слухи
20:53 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» рассчитывает на подписание Кейна менее чем за 100 миллионов евро слухи
20:07 · Россия. Премьер-лига
В «Аугсбурге» отреагировали на слухи об интересе к Помазуну
17:24 · Россия. Премьер-лига
​У Помазуна есть варианты в Европе
11:01 · Германия. Бундеслига
Фримпонг доступен на трансферном рынке за 35-40 миллионов евро
09:56 · Германия. Бундеслига
«Бавария» разочарована поведением Эрнандеса, который хочет уйти в «ПСЖ»
09:52 · Германия. Бундеслига
Мусиала: «У игроков сборной Германии хорошие отношения с Фликом, мы верим в него»
09:46 · Германия. Бундеслига
Мусиала: «Бавария» хочет выиграть все возможные трофеи в следующем сезоне»
09:42 · Германия. Бундеслига
Сантуш: «В техническом плане Геррейру является почти идеальным игроком»
07:47 · Англия. Премьер-лига
Мане рассказал, чему научился у Фирмино
07:18 · Германия. Бундеслига
Эрнандес хочет немедленно уйти из «Баварии»
25 Июня
17:05 · Англия. Премьер-лига
«Боруссия» хочет продать Джованни Рейну — за игроком следят клубы АПЛ слухи
Все новости
Рекомендуем