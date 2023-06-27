«ПСЖ» близок к закрытию сделки по Люке Эрнандесу

Руководство «Пари Сен-Жермен» близко к завершению сделки по переходу французского защитника «Баварии» Люки Эрнандеса.

По информации известного журналиста Фабрицио Романо, переговоры между клубами переходят в финальную стадию. Сообщается, что окончательные детали будут обсуждены и согласованы уже в ближайшее время. Также известно, что личный контракт чемпиона мира, который очень заинтересован в таком трансфере, уже оформлен.

Напомним, что Люка Эрнандес выступал за «Баварию» с 2019 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 27-летнего защитника в 45 миллионов евро, а сумма трансфера в «ПСЖ» составит от 35 до 40 миллионов евро.