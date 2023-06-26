Фримпонг доступен на трансферном рынке за 35-40 миллионов евро

Леверкузенский «Байер» готов расстаться со своим фуллбеком Жереми Фримпонгом в это трансферное окно. По информации от журналиста Фабрицио Романо, нидерландский защитник доступен на рынке за 35-40 миллионов евро. Именно такую компенсацию «фармацевты» требуют за одного своих из лучших молодых футболистов.

Источник сообщает, что в апреле на контакт с представителями Фримпонга выходил «Манчестер Юнайтед», но «красные дьяволы» пока не подтвердили серьёзность своих намерений.

Фримпонг в минувшем розыгрыше Бундеслиги отметился 8 голами и 7 результативными передачами в 34 матчах.