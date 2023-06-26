«Бавария» разочарована поведением Эрнандеса, который хочет уйти в «ПСЖ»

Руководство мюнхенской «Баварии» осталось разочарованным решением защитника Люка Эрнандеса перебраться в «ПСЖ». По информации от журналиста Мано Бонке, «красная машина» чувствует неблагодарность со стороны французского футболиста.

По сведениям источника, «Бавария» считает, что заслужила преданность со стороны Эрнандеса за то, как поддерживала его после серьёзной травмы на чемпионате мира, предлагая новую сделку. Также мюнхенский клуб встал на сторону своего игрока, когда у него в 2021 году были проблемы с законом.

Напомним, Эрнандес хочет перейти в «ПСЖ» по той причине, что в Париже ему предлагают более выгодные финансовые условия. Контракт с «Баварией» у француза истекает через год.