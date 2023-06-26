Мусиала: «У игроков сборной Германии хорошие отношения с Фликом, мы верим в него»

Полузащитник сборной Германии Джамал Мусиала рассказал об отношениях между игроками «бундестим» и главным тренером Хансом-Дитером Фликом.

«У игроков сборной Германии хорошие отношения с Фликом, мы верим в него. Критика в неудачные моменты – это нормально и вполне заслуженно, мы должны справляться лучше и выигрывать матчи. Нам нужно поскорее выбраться из чёрной полосы», – сказал Мусиала в интервью журналисту Франку Линкешу.

Руководство сборной Германии решило оставить Флика главным тренером после вылета с чемпионата мира на стадии группового этапа. Команда не смогла выиграть ни один из последних трёх товарищеских матчей, пропустив суммарно 6 голов.