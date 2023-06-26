Мусиала: «Бавария» хочет выиграть все возможные трофеи в следующем сезоне»

Полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала рассказал о целях своей команды на следующий сезон. Напомним, в кампании-2022/23 мюнхенцы выиграли только чемпионат Германии.

«Бавария» хочет выиграть все возможные трофеи в следующем сезоне, в этом заключаются амбиции клуба. Нам нужно убедиться, что мы хорошо начнём предсезонную подготовку и кампанию в целом. Я хочу стать лучше и прошу тренерский штаб дать мне обратную связь. Я хотел бы забивать больше голов и отдавать больше ассистов», – сказал Мусиала в беседе с журналистом Франком Линкешем.

Мусиала закончил минувший сезон с 12 голами и 10 ассистами в Бундеслиге.