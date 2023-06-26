Сантуш: «В техническом плане Геррейру является почти идеальным игроком»

Главный тренер сборной Польши Фернанду Сантуш прокомментировал переход защитника Рафаэла Геррейру из дортмундской «Боруссии» в мюнхенскую «Баварию» на правах свободного агента. Напомним, специалист ранее работал с фуллбеком, когда возглавлял сборную Португалии.

«В техническом плане Геррейру является почти идеальным игроком. Его главное преимущество заключается в отличном понимании игры. Если у команды есть проблемы, ты должен отдать мяч Геррейру. Он всегда знает что нужно сделать, так как понимает тактику. Думаю, Рафаэл будет очень важным игроком в «Баварии» и может выиграть множество титулов», – цитирует Сантуша Bild.