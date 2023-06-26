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Чемпионат Германии. Бундеслига

Эрнандес хочет немедленно уйти из «Баварии»

26 Июня 2023 • 07:18 Комментировать

Защитник сборной Франции Люка Эрнандес намерен покинуть мюнхенскую «Баварию» в самые кратчайшие сроки, об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Флориан Плеттенберг.

Согласно данным журналиста, француз не желает оставаться в немецком гранде. Сейчас ведутся переговоры между «Баварией» и «ПСЖ» относительно потенциального трансфера Эрнандеса. Чемпион Бундеслиги планирует выручить с продажи Люки порядка 50 миллионов евро. Парижане готовятся сделать предложение.

Эрнандес присоединился к «Баварии» летом 2019 года. Срок действующего трудового соглашения между защитником и клубом рассчитан до середины следующего года.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария ПСЖ Люка Эрнандес трансферы футбола - лето 2023
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