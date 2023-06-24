«Боруссия» Дортмунд предложит более 40 млн за игрока «Аякса»

Названа стоимость возможного перехода полузащитника Эдсона Альвареса из «Аякса» в дортмундскую «Боруссию».

«Шмели» считаются главными претендентами на 25-летнего футболиста с начала текущего месяца. Сам мексиканец, как сообщалось, близок к полной договорённости с немецким клубом по условиям контракта. Согласно сведениям Sky Sport, «Боруссия» предложит за Альвареса порядка 40 млн евро плюс бонусы. Официальные переговоры пройдут в скором времени.

Эдсон Альварес отметился четырьмя забитыми мячами и тремя результативными передачами в 44 матчах за «Аякс» в минувшей кампании.