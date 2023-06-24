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«Боруссия» Дортмунд предложит более 40 млн за игрока «Аякса»

24 Июня 2023 • 22:37 Комментировать

Названа стоимость возможного перехода полузащитника Эдсона Альвареса из «Аякса» в дортмундскую «Боруссию».

«Шмели» считаются главными претендентами на 25-летнего футболиста с начала текущего месяца. Сам мексиканец, как сообщалось, близок к полной договорённости с немецким клубом по условиям контракта. Согласно сведениям Sky Sport, «Боруссия» предложит за Альвареса порядка 40 млн евро плюс бонусы. Официальные переговоры пройдут в скором времени.

Эдсон Альварес отметился четырьмя забитыми мячами и тремя результативными передачами в 44 матчах за «Аякс» в минувшей кампании.

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Боруссия Дортмунд Эдсон Альварес трансферы футбола - лето 2023
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