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Тюрам попрощался с гладбахской «Боруссией»

24 Июня 2023 • 20:17 Комментировать

Французский форвард Маркус Тюрам посредством социальных сетей попрощался с гладбахской «Боруссией». Нападающий покинул клуб в связи с истечением срока трудового соглашения.

«Здесь я почувствовал себя частью семьи. Благодаря вам я прогрессировал, превосходя все ожидания. Мы вместе разделили эти четыре прекрасных года. Благодарю вас за это. Мы еще встретимся», - говорится в публикации футболиста в соцсетях.

Ранее в прессе сообщалось, что в подписании Маркуса заинтересован миланский «Интер».

Тюрам выступал за «нерадзурри» с лета 2019 года. В минувшем сезоне чемпионата Италии форвард провел 32 матчах за «Боруссию», забил 16 мячей и сделал семь результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Мёнхенгладбах Маркус Тюрам
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