«ПСЖ» ускоряется в сделке по Люка Эрнандесу

«ПСЖ» намерен очень быстро закрыть сделку по трансферу защитника Люка Эрнандеса из мюнхенской «Баварии». По информации от журналиста Фабриса Хоукинса, «красная машина» открыта к продаже футболиста, у которого через год заканчивается контракт.

Сам Эрнандес уже согласовал личные условия с «ПСЖ», из-за чего отказался продлевать контракт с «Баварией», которая предлагала ему менее выгодный финансовый оклад.

Напомним, большую часть прошедшего сезона Эрнандес пропустил из-за травмы крестообразных связок колена, которую получил в ноябре на чемпионате мира. Француз под конец кампании возобновил тренировки, но так и не вышел на поле.