«Барселона» не хочет продавать де Йонга в «Баварию», сам игрок тоже не хочет уходить

Каталонская «Барселона» не горит желанием продавать своего полузащитника Френки де Йонга в мюнхенскую «Баварию». По информации от Sky Germany, сейчас нет никаких гарантий, что сделка состоится. Более того, сам игрок, как и предполагалось ранее, не хочет покидать «Барселону».

Инициатором трансфера Френки является главный тренер «Баварии» Томас Тухель, который пытался подписать нидерландца ещё год назад в лондонский «Челси». Тем не менее, сделка сейчас выглядит маловероятной.

Френки в минувшем розыгрыше чемпионата Испании провёл 33 матча, где отметился 2 голами и 4 результативными передачами.