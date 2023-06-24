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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Барселона» не хочет продавать де Йонга в «Баварию», сам игрок тоже не хочет уходить

24 Июня 2023 • 13:59 Комментировать

Каталонская «Барселона» не горит желанием продавать своего полузащитника Френки де Йонга в мюнхенскую «Баварию». По информации от Sky Germany, сейчас нет никаких гарантий, что сделка состоится. Более того, сам игрок, как и предполагалось ранее, не хочет покидать «Барселону».

Инициатором трансфера Френки является главный тренер «Баварии» Томас Тухель, который пытался подписать нидерландца ещё год назад в лондонский «Челси». Тем не менее, сделка сейчас выглядит маловероятной.

Френки в минувшем розыгрыше чемпионата Испании провёл 33 матча, где отметился 2 голами и 4 результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Френки де Йонг трансферы футбола - лето 2023
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