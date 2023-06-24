​«Боруссия» направит официальное предложение по Эдсону Альваресу на следующей неделе

Дортмундская «Боруссия» продолжает работать над осуществлением трансфера полузащитника Эдсона Альвареса из «Аякса». Инсайдер Фабрицио Романо в своём новом сообщении в социальных сетях пишет о том, что всё готово для старта предметных переговоров между клубами. Альварес почти согласовал условия личного контракта в Дортмунде.

По данным Романо, официальное предложение «Аяксу» по 25-летнему Альваресу «Боруссия» сделает на следующей неделе.

Отметим, что портал transfermarkt оценивает Эдсона Альвареса в 35 миллионов евро.

Добавим, что «Боруссии» нужен полузащитник после трансфера Джуда Беллингема в «Реал».