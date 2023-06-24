Атакующий полузащитник «Вольфсбурга» Феликс Нмеча близок к переходу в «Боруссию» Дортмунд.

По сведениям журналиста Патрика Бергера, в «Боруссии» уверены в подписании 22-летнего хавбека. Источник сообщает, что «шмели» практически согласовали контракт с футболистом сборной Германии. Отмечается, что трансфер может обойтись «Боруссии» в 25 миллионов евро.

В завершившемся сезоне Нмеча появился на поле в 30 матчах чемпионата Германии, в которых отметился тремя забитыми мячами и записал на свой счет шесть голевых передач.

По итогам сезона «Боруссия» заняла второе место в Бундеслиге, «Вольфсбург» стал восьмым.