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«Штутгарт» ищет нового голкипера, среди кандидатов – два игрока «Баварии»

24 Июня 2023 • 10:52 Комментировать

Немецкий «Штутгарт» активно занимается поиском нового голкипера. По информации от издания Bild, одними из кандидатов для команды являются два вратаря «Баварии» – Янн Зоммер и Александер Нюбель.

Оба вышеперечисленных голкипера покинут «Баварию» этим летом с большой долей вероятности. У Нюбеля очень натянутые отношения с руководством, особенно после того, как немец отказался возвращаться из аренды в «Монако» в середине прошедшего сезона. К тому же, Александер не намерен сидеть в запасе. То же самое касается Янна Зоммера, который отыграл за «Баварию» всего полгода. Швейцарец понимает, что ему не светит место в основе после восстановления Мануэля Нойера.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Янн Зоммер Александр Нюбель трансферы футбола - лето 2023 Штутгарт
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