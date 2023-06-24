«Штутгарт» ищет нового голкипера, среди кандидатов – два игрока «Баварии»

Немецкий «Штутгарт» активно занимается поиском нового голкипера. По информации от издания Bild, одними из кандидатов для команды являются два вратаря «Баварии» – Янн Зоммер и Александер Нюбель.

Оба вышеперечисленных голкипера покинут «Баварию» этим летом с большой долей вероятности. У Нюбеля очень натянутые отношения с руководством, особенно после того, как немец отказался возвращаться из аренды в «Монако» в середине прошедшего сезона. К тому же, Александер не намерен сидеть в запасе. То же самое касается Янна Зоммера, который отыграл за «Баварию» всего полгода. Швейцарец понимает, что ему не светит место в основе после восстановления Мануэля Нойера.