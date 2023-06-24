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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» нацелилась на трансфер звезды «Барселоны»

24 Июня 2023 • 08:06 Комментировать

Полузащитник сборной Нидерландов и каталонской «Барселоны» Френки де Йонг находится в сфере интересов мюнхенской «Баварии», об этом рапортует Sky Sport Germany.

Как сообщает источник, руководство немецкого гранда следит за ситуацией футболиста в стане «сине-гранатовых». В случае переезда Илкая Гюндогана на «Камп Ноу» игровое время Френки может сократиться. Чемпион Германии хочет воспользоваться этим и переманить де Йонга к себе.

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель лично заинтересован в подписании нидерландского футболиста.

В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 33 матчах Ла Лиги, в которых отметился двумя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Френки де Йонг трансферы футбола - лето 2023
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