«Бавария» нацелилась на трансфер звезды «Барселоны»

Полузащитник сборной Нидерландов и каталонской «Барселоны» Френки де Йонг находится в сфере интересов мюнхенской «Баварии», об этом рапортует Sky Sport Germany.

Как сообщает источник, руководство немецкого гранда следит за ситуацией футболиста в стане «сине-гранатовых». В случае переезда Илкая Гюндогана на «Камп Ноу» игровое время Френки может сократиться. Чемпион Германии хочет воспользоваться этим и переманить де Йонга к себе.

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель лично заинтересован в подписании нидерландского футболиста.

В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 33 матчах Ла Лиги, в которых отметился двумя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.