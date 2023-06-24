Решке: «Играй «Бавария» в АПЛ, ей было бы намного легче на трансферном рынке»

Экс-технический директор мюнхенской «Баварии» Михаэль Решке считает, что немецкому гранду было легче вести трансферные дела, если бы он играл в АПЛ.

«Играй «Бавария» в Англии, то ей было бы намного легче на трансферном рынке. АПЛ имеет наибольшую привлекательность для футболистов. С этой лигой могут посоперничать в плане привлекательности отдельные клубы – «Реал» и «Барселона». Но при этом «Бавария» по-прежнему входит в число топ-10 лучших команд мира. Этот клуб способен платить хорошие зарплаты», - передает слова Решке TZ.

Напомним, что в прошлом сезоне «Бавария» в очередной раз стала чемпионом Германии.