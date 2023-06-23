Источник: Маркус Тюрам согласился на переход в «Интер»

Французский форвард Маркус Тюрам дал согласие на переход в миланский «Интер», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

«Интер» прямо сейчас готовит документы для заключения сделки, а после объявляет о подписании контракта с Маркусом Тюрамом в качестве свободного агента. Между сторонами есть принципиальное соглашение», - пишет в своих соцсетях Романо.

Напомним, что Тюрам перейдёт в свой будущий клуб в качестве свободного агента, так как он не стал продлевать истекающий летом контракт с гладбахской «Боруссией».

Ранее основным претендентом на игрока считался «Милан».