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Источник: Маркус Тюрам согласился на переход в «Интер»

23 Июня 2023 • 23:19 Комментировать

Французский форвард Маркус Тюрам дал согласие на переход в миланский «Интер», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

«Интер» прямо сейчас готовит документы для заключения сделки, а после объявляет о подписании контракта с Маркусом Тюрамом в качестве свободного агента. Между сторонами есть принципиальное соглашение», - пишет в своих соцсетях Романо.

Напомним, что Тюрам перейдёт в свой будущий клуб в качестве свободного агента, так как он не стал продлевать истекающий летом контракт с гладбахской «Боруссией».

Ранее основным претендентом на игрока считался «Милан».

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Маркус Тюрам трансферы футбола - лето 2023
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