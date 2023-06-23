Эдсон Альварес подпишет пятилетний контракт с дортмундской «Боруссией»

Центральный полузащитник «Аякса» Эдсон Альварес подпишет с дортмундской «Боруссией» пятилетнее трудовое соглашение, об этом сообщает EXCL.

По информации источника, стороны – на грани достижения полного соглашения по личным условиям. Будущий контракт будет действовать пять лет – до лета 2028 года.

Отмечается, что «Боруссия» проведёт переговоры с нидерландским клубом на следующей неделе, надеясь заключить сделку за семь дней.

Напомним, что мексиканец является игроком амстердамского «Аякса» на протяжении четырёх последних лет. Футболист, помимо опорной зоны, может закрыть позицию в центре обороны.

Трудовое соглашение игрока с амстердамцами действует ещё два года – до лета 2025 года. Transfermarkt оценивает его в 35 млн евро.