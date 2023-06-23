Чешский нападающий Вацлав Черны пополнил состав «Вольфсбурга», перебравшись из «Твенте». Об этом немецкий клуб сообщил на своем официальном сайте. Трудовой договор между сторонами заключен до 2027 года. Отмечается, что вингер выбрал себе седьмой игровой номер.

25-летний Черны выступал за нидерландский клуб с 2020 года. В минувшей кампании он смог огорчить соперников 15 раз в 41 матче во всех турниров. Кроме того, футболист записал в свой актив 13 ассистов.

По данным авторитетного портала Transfermarkt, стоимость сделки составила восемь миллионов евро.

В прошедшем сезоне «Вольфсбург» занял восьмое место в Бундеслиге. «Твенте» финишировал на пятой строчке в чемпионате Нидерландов.