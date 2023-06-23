Полузащитник Кристоф Баумгартнер перебрался из «Хоффенхайма» в «РБ Лейпциг». Об этом «быки» сообщили на своем официальном сайте. Трудовое соглашение между сторонами рассчитано до 2027 года.

Если верить журналисту Флориану Плеттенбергу, сумма сделки составила 27 миллионов евро плюс бонусные выплаты.

В завершившемся сезоне 23-летний австрийский хавбек сыграл в 36 матчах во всех турнирах, в которых забил семь мячей и записал в свой актив семь результативных передач.

По итогам сезона «РБ Лейпциг» занял третье место в чемпионате Германии. «Хоффенхайм» финишировал на 12-й позиции.