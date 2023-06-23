«ПСЖ» впервые вышел на связь с «Баварией» по трансферу Люка Эрнандеса

Французский «ПСЖ» впервые связался с мюнхенской «Баварией» по трансферу защитника Люка Эрнандеса. По информации от журналиста Тоби Альтшуля, клубы в данный момент ведут переговоры. Парижская команда пока не делала официальных предложений, но скоро это должно исправиться.

Ранее «ПСЖ» согласовал условия личного контракта с Эрнандесом, предложив ему очень солидную зарплату. С самой «Баварией» парижане не связывались, так как сперва хотели всё утрясти с самим футболистом.

Эрнандес ранее сообщил руководству «Баварии», что этим летом хочет перебраться в «ПСЖ». Мюнхенская команда открыта к продаже, ведь у француза через год заканчивается контракт.