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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Барселона» всё ещё заинтересована в Паваре

23 Июня 2023 • 14:48 Комментировать

Каталонская «Барселона» сохраняет интерес к защитнику мюнхенской «Баварии» Бенжамену Павару. По информации от журналиста Кристиана Фалька, француз по-прежнему высоко котируется в руководстве «сине-гранатовых».

Павар этим летом хочет покинуть «Баварию», что уже давно не является секретом для руководства мюнхенского клуба. Француз намерен уйти за новым опытом и выступать на позиции центрального защитника.

Павар в минувшем розыгрыше немецкой Бундеслиги отметился четырьмя голами и одной результативной передачей. За мюнхенскую «Баварию» футболист выступает с лета 2019 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Бенжамен Павар трансферы футбола - лето 2023
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