«Барселона» всё ещё заинтересована в Паваре

Каталонская «Барселона» сохраняет интерес к защитнику мюнхенской «Баварии» Бенжамену Павару. По информации от журналиста Кристиана Фалька, француз по-прежнему высоко котируется в руководстве «сине-гранатовых».

Павар этим летом хочет покинуть «Баварию», что уже давно не является секретом для руководства мюнхенского клуба. Француз намерен уйти за новым опытом и выступать на позиции центрального защитника.

Павар в минувшем розыгрыше немецкой Бундеслиги отметился четырьмя голами и одной результативной передачей. За мюнхенскую «Баварию» футболист выступает с лета 2019 года.