Геррейру: «Когда я получил звонок от «Баварии», дважды не думал»

Новичок мюнхенской «Баварии» Рафаэл Геррейру поделился эмоциями после подписания контракта с «красной машиной». Напомним, португалец присоединился к команде из дортмундской «Боруссии» на правах свободного агента.

«Когда я получил звонок от «Баварии», дважды не думал и очень быстро принял решение. Для меня большая честь играть за этот великий клуб. Также я очень рад, что снова буду работать под руководством Томаса Тухеля», – сказал Геррейру в интервью официальному сайту мюнхенцев.

Рафаэл ранее успел поиграть под руководством Тухеля в дортмундской «Боруссии». Контракт Геррейру с «Баварией» рассчитан до 2026 года.