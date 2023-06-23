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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» подписала Геррейру официально

23 Июня 2023 • 11:10 Комментировать

Защитник Рафаэл Геррейру официально завершил свой переход в мюнхегнскую «Баварию». Команде Томаса Тухеля португалец достался совершенно бесплатно, ведь игрок подписал контракт на правах свободного агента.

Соглашение фуллбека с «красной машиной» будет действовать до лета 2026 года. Ранее Геррейру выступал за главных конкурентов «Баварии» – дортмундскую «Боруссию». Португалец защищал цвета «шмелей» с 2016 года.

Последний розыгрыш Бундеслиги Рафаэл закончил с 4 голами и 12 результативными передачами, что является индивидуальным рекордом португальца по статистике за один сезон.

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Евро-Футбол.Ру,
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