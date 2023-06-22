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Чемпионат Германии. Бундеслига

Коло-Муани – самый подорожавший игрок по итогам сезона в Бундеслиге

22 Июня 2023 • 23:18 Комментировать

Форвард франкфуртского «Айнтрахта» Рандаль Коло-Муани – самый подорожавший игрок Бундеслиги по итогам традиционного обновления стоимостей порталом Transfermarkt. Его цена увеличилась на 15 млн евро – до 80 млн.

Второе место – у 22-летнего защитника «Вольфсбурга» Микки ван де Вена, он прибавил в стоимости на 12 млн евро и теперь стоит 30 млн. На столько же подорожал форвард упустившей чемпионство дортмундской «Боруссии» Дониэлл Мален, стоящий теперь 28 млн.

Ранее мы называли самых подешевевших игроков чемпионата Германии. Что любопытно, четыре из пяти выступают в составе действующего чемпиона страны.

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Евро-Футбол.Ру,
Вольфсбург Боруссия Дортмунд Айнтрахт Франкфурт Дониэлл Мален Рандаль Коло-Муани Микки ван де Вен
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