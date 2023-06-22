Коло-Муани – самый подорожавший игрок по итогам сезона в Бундеслиге

Форвард франкфуртского «Айнтрахта» Рандаль Коло-Муани – самый подорожавший игрок Бундеслиги по итогам традиционного обновления стоимостей порталом Transfermarkt. Его цена увеличилась на 15 млн евро – до 80 млн.

Второе место – у 22-летнего защитника «Вольфсбурга» Микки ван де Вена, он прибавил в стоимости на 12 млн евро и теперь стоит 30 млн. На столько же подорожал форвард упустившей чемпионство дортмундской «Боруссии» Дониэлл Мален, стоящий теперь 28 млн.

Ранее мы называли самых подешевевших игроков чемпионата Германии. Что любопытно, четыре из пяти выступают в составе действующего чемпиона страны.