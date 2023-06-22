Переводчик Азмуна: «Сердару нравится в «Байере»

Переводчик иранского форварда «Байера» Сердара Азмуна Бако Почоев рассказал, что нападающему нравится в его нынешнем клубе, несмотря на регулярные непопадания в стартовый состав.

«Интерес по нему есть из разных стран, но он остается игроком «Байера», у него контракт с клубом, ему там нравится, также он нравится и главному тренеру», - рассказал Почоев Metaratings.

Напомним, что 28-летний Азмун в минувшем сезоне забил за «фармацевтов» лишь четыре гола, все – в рамках Бундеслиги. Помимо этого, на его счету четыре ассиста во всех турнирах. Всего иранец вышел на поле за «Байер» в 33 раза, учитывая официальные встречи.

Ранее сообщалось, что Азмун может покинуть «Байер»