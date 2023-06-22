«ПСЖ» окончательно выбыл из борьбы за Маркуса Тюрама

Нападающий Маркус Тюрам не перейдёт в «Пари Сен-Жермен».

Парижане долгое время считались одними из главных претендентов на 25-летнего форварда, но, похоже, проиграли конкуренцию в споре за него «Милану». По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, ссылающегося на L'Equipe, Тюрам точно не перейдёт в «ПСЖ». Стороны прекратили переговоры, и футболист решительно настроен перебраться в стан «россонери». Итальянский клуб уверен, что успешно оформит подписание француза в скором времени.

Маркус Тюрам доступен в качестве свободного агента, так как его контракт с «Боруссией» Мёнхенгладбах истекает в конце месяца.