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Чемпионат Германии. Бундеслига

«ПСЖ» окончательно выбыл из борьбы за Маркуса Тюрама

22 Июня 2023 • 21:17 Комментировать

Нападающий Маркус Тюрам не перейдёт в «Пари Сен-Жермен».

Парижане долгое время считались одними из главных претендентов на 25-летнего форварда, но, похоже, проиграли конкуренцию в споре за него «Милану». По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, ссылающегося на L'Equipe, Тюрам точно не перейдёт в «ПСЖ». Стороны прекратили переговоры, и футболист решительно настроен перебраться в стан «россонери». Итальянский клуб уверен, что успешно оформит подписание француза в скором времени.

Маркус Тюрам доступен в качестве свободного агента, так как его контракт с «Боруссией» Мёнхенгладбах истекает в конце месяца.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Боруссия Мёнхенгладбах ПСЖ Маркус Тюрам трансферы футбола - лето 2023
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