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«Интер» выбирает между двумя вратарями слухи

22 Июня 2023 • 18:12 Комментировать

Миланский «Интер» выделил двух вратарей, которые могут заменить нынешнего голкипера команды Андре Онана. По данным СМИ, несколько европейских грандов хотят забрать  27-летнего камерунца у «нерадзурри».

La Gazetta dello Sport утверждает, что на данный момент «Интер» выбирает между вратарем «Валенсии» Георгием Мамардашвили и кипером «Баварии» Янном Зоммером. Отмечается, что на трансфер грузинского футболиста итальянцы готовы выделить около 25 миллионов евро. При этом «Интер» не рассматривает покупку Зоммера этим летом, клуб может только арендовать вратаря.

Ранее сообщалось, что «черно-синие» отпустят Онана, если за него предложат 80 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Валенсия Бавария Андре Онана Янн Зоммер Георгий Мамардашвили трансферы футбола - лето 2023
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