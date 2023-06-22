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​Лунёв может перейти в клуб из Греции

22 Июня 2023 • 16:10 Комментировать

Голкипер Андрей Лунёв находится в поиске новой команды. Недавно об уходе российского футболиста объявил леверкузенский «Байер», где Лунёв провёл два сезона. За это время вратарь сыграл только три официальных матча, ведь основным игроком на этой позиции был Лукаш Градецки.

Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», в услугах Лунёва заинтересован ПАОК. Греческий клуб может подписать 31-летнего голкипера этим летом как свободного агента.  

Добавим, что до переезда в Европу Андрей Лунёв на протяжении четырёх с половиной лет выступал за «Зенит».

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Евро-Футбол.Ру,
ПАОК Андрей Лунёв трансферы футбола - лето 2023
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