Головин может получить нового тренера в «Монако»

Экс-главный тренер гладбахской «Боруссии» Ади Хюттер близок к переезду в чемпионат Франции, об этом сообщается в социальных сетях инсайдера Экрема Конура.

Согласно сведениям источника, в услугах специалиста заинтересован «Монако», который находится в поиске нового наставника. Хюттер является безработным с мая прошлого года.

В минувшем сезоне чемпионата Франции «Монако» набрал 65 баллов и занял шестое место в турнирной таблице. Напомним, что за монегасков выступает российский полузащитник Александр Головин.

В минувшем сезоне Лиги 1 россиянин провел 34 матча в чемпионате Франции, отметившись восемью голами и семью ассистами.