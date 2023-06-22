«Аталанта» нацелилась на нидерландского защитника

Защитник леверкузенского «Байера» Митчел Баккер имеет вариант продолжения карьеры в итальянском чемпионате, об этом в своих социальных сетях сообщил инсайдер Николо Скира.

Согласно сведениям журналиста, в услугах 23-летнего нидерландского футболиста заинтересована «Аталанта». Стороны вступили в переговоры относительно потенциального трансфера. Трансферная стоимость Баккера оценивается в девять миллионов евро.

В прошедшем сезоне Митчел принял участие в 40 поединках во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и двумя результативными передачами.