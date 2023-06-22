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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Лион» хочет купить нападающего из Бундеслиги

22 Июня 2023 • 07:50 Комментировать

Форвард берлинской «Герты» Доди Лукебакио может продолжить карьеру в чемпионате Франции. Согласно Footmercato, в трансфере футболиста заинтересован «Лион». «Ткачи» хотели бы оформить переход игрока в текущее межсезонье.

«Герта», в свою очередь, готова расстаться с нападающим, если за него заплатят определенную сумму. Берлинский клуб оценивает футболиста в десять миллионов евро.

Помимо «Лиона» в подписании Лукебакио заинтересованы еще два клуба – миланский «Интер» и испанский «Вильярреал».

В минувшем сезоне чемпионата Германии форвард провел 32 поединка, отметившись 11 забитыми мячами и тремя голевыми передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Лион Герта трансферы футбола - лето 2023 Доди Лукебакио
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