«Бавария» сегодня объявит о трансфере - известно имя новичка

Португальский защитник Рафаэл Геррейру, который является свободным агентом после ухода из дортмундской «Боруссии», близок к переходу в мюнхенскую «Баварию». Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Флориан Плеттенберг.

Как стало известно журналисту, о сделке будет официально объявлено до конца текущего дня. Стороны заключат долгосрочный трудовой договор, который будет рассчитан до середины 2026 года.

В минувшем сезоне португальский латераль принял участие в 37 поединках за команду из Дортмунда. Рафаэл отметился шестью забитыми мячами и 13 результативными передачами.