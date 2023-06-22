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Чемпионат Германии. Бундеслига

Диуф: «Мане показал «Баварии», что ещё далёк от ухода на пенсию»

22 Июня 2023 • 00:12 Комментировать
Бразилия
2:4
Сенегал
окончен

Бывший футболист сборной Сенегала Эль-Хаджи Диуф похвалил своего соотечественника Садио Мане.

31-летний форвард отметился дублем в недавнем товарищеском матче против сборной Бразилии, принеся Сенегалу победу со счётом 4:2.

«Для Садио сезон сложился непросто, но в матче с Бразилией он показал, что остаётся настоящим чемпионом – он знает, как прийти в себя после трудностей. Он послал чёткий сигнал «Баварии» и всему европейскому футболу о том, что ещё далёк от ухода на пенсию», – приводит Bayern & Germany слова Диуфа.

Садио Мане отметился 12 голами и шестью результативными передачами в 38 поединках за «Баварию» в минувшей кампании.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Сборная Сенегала Эль-Хаджи Диуф Садио Мане
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