Главный тренер леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо – приоритетная цель мадридского «Реала» на будущее.

Нынешний рулевой «сливочных» Карло Анчелотти с высокой вероятностью возглавит сборную Бразилии после завершения сезона-2023/24. По сведениям Sport Bild, в «Реале» считают Хаби Алонсо главным кандидатом на роль сменщика итальянца следующим летом.

Испанский специалист работает в «Байере» с октября 2022 года. Ранее он занимал пост наставника дубля «Реал Сосьедада» и юношеской команды мадридского «Реала», а с 2009 по 2014 год защищал цвета «королевского клуба» в качестве игрока.