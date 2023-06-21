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Чемпионат Германии. Бундеслига

В «Реале» решили, кто должен заменить Анчелотти в 2024 году слухи

21 Июня 2023 • 22:35 Комментировать

Главный тренер леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо – приоритетная цель мадридского «Реала» на будущее.

Нынешний рулевой «сливочных» Карло Анчелотти с высокой вероятностью возглавит сборную Бразилии после завершения сезона-2023/24. По сведениям Sport Bild, в «Реале» считают Хаби Алонсо главным кандидатом на роль сменщика итальянца следующим летом. 

Испанский специалист работает в «Байере» с октября 2022 года. Ранее он занимал пост наставника дубля «Реал Сосьедада» и юношеской команды мадридского «Реала», а с 2009 по 2014 год защищал цвета «королевского клуба» в качестве игрока.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Хаби Алонсо Байер
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