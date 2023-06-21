Руководство берлинского «Униона» работает над усилением состава к предстоящему розыгрышу Лиги чемпионов.

По информации журналиста Руди Галетти, боссы столичного клуба близки к оформлению сделки по защитнику сборной Германии и «Интера» Робину Госенсу. Сообщается, что переговоры находятся на финальной стадии, а сумма трансфера составит 15-20 миллионов евро.

Напомним, что Робин Госенс выступает за «Интер» с января 2022 года после перехода из «Аталанты». В прошедшем сезоне на счету левого защитника 49 матчей в рамках всех состязаний, в которых он забил четыре гола и помог своей команде дойти до финала Лиги чемпионов. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 28-летнего игрока в 12 миллионов евро

