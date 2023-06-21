Форвард «Ред Булл Зальцбурга» Адаму переходит в «Фрайбург»

Руководство немецкого «Фрайбурга» близко к подписанию нападающего «Ред Булл Зальцбурга» Жуниора Адаму.

По информации издания Bild, форвард австрийского гранда уже прошёл медицинское обследование в новом клубе. Сообщается, что сумма перехода составит около девяти с половиной миллионов евро. Условия и длительность контракта не разглашаются.

Напомним, что Адаму является воспитанником «Ред Булл Зальцбурга». В прошедшей кампании нападающий сборной Австрии провёл 40 матчей в рамках всех состязаний, забив 14 голов при шести ассистах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 22-летнего футболиста в восемь миллионов евро.