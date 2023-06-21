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​Гравенберх рассказал, в каком случае покинет «Баварию»

21 Июня 2023 • 16:22 Комментировать

В летнее трансферное окно полузащитник Райан Гравенберх может покинуть «Баварию». Футболиста не устраивает количество игрового времени, которое он получает в Мюнхене, о чём нидерландец говорил прямо.

«Я ожидал, что в прошлом сезоне буду больше играть за «Баварию». Я думал, что мне будут давать больше шансов. Я хочу снова играть регулярно, что важно в моём возрасте. Надеюсь, что это будет возможно в «Баварии», иначе нам придётся искать другой вариант», - сказал Гравенберх нидерландскому ESPN.

Стоит сказать, что слухи активно связывают 21-летнего Райана Гравенберха с клубами Премьер-лиги, в частности с «Ливерпулем».

В сезоне 2022/2023 Гравенберх в среднем проводил на поле 28,4 минуты. 

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Райан Гравенберх трансферы футбола - лето 2023
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