​Гравенберх рассказал, в каком случае покинет «Баварию»

В летнее трансферное окно полузащитник Райан Гравенберх может покинуть «Баварию». Футболиста не устраивает количество игрового времени, которое он получает в Мюнхене, о чём нидерландец говорил прямо.

«Я ожидал, что в прошлом сезоне буду больше играть за «Баварию». Я думал, что мне будут давать больше шансов. Я хочу снова играть регулярно, что важно в моём возрасте. Надеюсь, что это будет возможно в «Баварии», иначе нам придётся искать другой вариант», - сказал Гравенберх нидерландскому ESPN.

Стоит сказать, что слухи активно связывают 21-летнего Райана Гравенберха с клубами Премьер-лиги, в частности с «Ливерпулем».

В сезоне 2022/2023 Гравенберх в среднем проводил на поле 28,4 минуты.