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Чемпионат Германии. Бундеслига

Мане: «Думаю, Винисиус сможет в будущем выиграть «Золотой мяч»

21 Июня 2023 • 15:18 Комментировать

Нападающий «Баварии» Садио Мане высоко оценил уровень вингера мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора. Сенегалец уверен, что бразилец в будущем сможет выиграть «Золотой мяч».

«Сейчас я бы внёс Винисиуса в список трёх лучших футболистов планеты. Я думаю, он продолжит прогрессировать и в будущем обязательно выиграет «Золотой мяч», – заявил Мане в беседе с TNT Sports Brasil.

Винисиус закончил сезон с 10 голами и 9 результативными передачами в чемпионате Испании. Футболист помог своей команде выиграть Кубок Испании, отдав результативную передачу в финальном матче против «Осасуны».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Бавария Садио Мане Винисиус Жуниор
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