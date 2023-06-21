Мане: «Думаю, Винисиус сможет в будущем выиграть «Золотой мяч»

Нападающий «Баварии» Садио Мане высоко оценил уровень вингера мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора. Сенегалец уверен, что бразилец в будущем сможет выиграть «Золотой мяч».

«Сейчас я бы внёс Винисиуса в список трёх лучших футболистов планеты. Я думаю, он продолжит прогрессировать и в будущем обязательно выиграет «Золотой мяч», – заявил Мане в беседе с TNT Sports Brasil.

Винисиус закончил сезон с 10 голами и 9 результативными передачами в чемпионате Испании. Футболист помог своей команде выиграть Кубок Испании, отдав результативную передачу в финальном матче против «Осасуны».