«Боруссия» нашла нового полузащитника

22-летний полузащитник Феликс Нмеча, правами на которого владеет немецкий «Вольфсбург», может летом сменить клубную прописку. Об этом сообщил в социальных сетях инсайдер Флориан Плеттенберг.

Согласно информации журналиста, хавбек имеет вариант продолжения карьеры в более статусном клубе чемпионата Германии. Речь идет о дортмундской «Боруссии».

Нмеча защищает цвета «Вольфсбурга» с 2021 года. Срок действия его трудового договора с «волками» рассчитан до середины 2025 года.

В минувшей кампании Феликс провел 32 поединка, в которых записал на свой счет три забитых мяча и шесть голевых передач.